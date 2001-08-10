Благодаря проекту "1000 дворов" улучшатся условия жизни более 2000 сахалинцев и курильчан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Придомовые территории, которые приведут в порядок в этом году, выбрали сами жители островного региона. В опросе приняли участие 1167 сахалинцев и курильчан, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На благоустройство дворов в 2022 году для островной области в федеральном бюджете предусмотрено 418 миллионов рублей. На эти средства приведут в порядок более 60 придомовых территорий в 17 муниципальных образованиях Сахалина и Курил.
– В комплекс работ включены асфальтирование дворов, озеленение, освещение, увеличение количества парковочных мест, установка малых архитектурных форм – скамеек и урн. Важно именно выполнение всех видов работ, – отметил первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.
Программа «1000 дворов» запущена по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева. Она охватывает все дальневосточные регионы. Программа призвана обновить городскую инфраструктуру с применением современных технологий и создать пространства для отдыха рядом с домом. В рамках «1000 дворов» по просьбе жителей создаются площадки с оборудованием для игр и спорта, обустраиваются пешеходные зоны и велодорожки, производится озеленение территорий.
Отметим, что всего на островах по областной и федеральной программам капитально отремонтируют 125 дворов в этом году. Кроме того, по поручению губернатора Валерия Лимаренко текущий ремонт охватит не менее 700 придомовых территорий. Их приведут в порядок за счет бюджета области. Сообщить о ямах в своих дворах жители островного региона могут с помощью Сахалин.онлайн. На портале можно отследить ход ремонта и оставить обратную связь по качеству проведенных работ.
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