В Южно-Сахалинске жители СНТ активно подают заявки на газификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в областном центре прошла серия встреч с представителями садоводческих и огороднических товариществ Южно-Сахалинска.

Они были посвящены вопросам сбора и вывоза твердых бытовых отходов, содержания дорог, обеспечения участков электроэнергией. Также одной из актуальных тем стала газификация СНТ.

Горожане получили ответы на вопросы по порядку присоединения к сетям. Каждому, кто обратился в приемную, даны подробные разъяснения по перечню необходимых документов.

– Обсудили ряд моментов по подаче документов. Нам подробно рассказали какими способами это можно сделать, – рассказала член СНТ «Строитель» Людмила Ивлева. – Преимущества газификации бесспорны. Прежде всего, это удобно. Нет необходимости приобретать уголь, дрова. Меньше вреда наносится экологии города. Это очень важный момент.

Как отметил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев, в последнее время многие СНТ заинтересованы в газификации своих участков, активно подают заявки на присоединение. Среди вопросов, которые часто волнуют жителей СНТ – также возмещение затрат на газификацию. В Южно-Сахалинске для населения действует ряд мер поддержки.

Как было отмечено на встрече, компенсационная выплата собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на строительство и монтаж внутридворовых и внутридомовых сетей, установку внутридомового газового оборудования и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 152 тыс. рублей на одно домовладение. Также ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут возместить 100 % затрат (но не более 50 тыс. рублей) на приобретение газового оборудования для дома.

Отметим, что алгоритм по газификации СНТ размещен на официальном сайте администрации города — в нем отражена подробная информация по подаче заявки на строительство подводящего газопровода, заключению договора технологического присоединения и другие вопросы.