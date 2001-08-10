В Южно-Сахалинске жители СНТ активно подают заявки на газификацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в областном центре прошла серия встреч с представителями садоводческих и огороднических товариществ Южно-Сахалинска.
Они были посвящены вопросам сбора и вывоза твердых бытовых отходов, содержания дорог, обеспечения участков электроэнергией. Также одной из актуальных тем стала газификация СНТ.
Горожане получили ответы на вопросы по порядку присоединения к сетям. Каждому, кто обратился в приемную, даны подробные разъяснения по перечню необходимых документов.
– Обсудили ряд моментов по подаче документов. Нам подробно рассказали какими способами это можно сделать, – рассказала член СНТ «Строитель» Людмила Ивлева. – Преимущества газификации бесспорны. Прежде всего, это удобно. Нет необходимости приобретать уголь, дрова. Меньше вреда наносится экологии города. Это очень важный момент.
Как отметил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев, в последнее время многие СНТ заинтересованы в газификации своих участков, активно подают заявки на присоединение. Среди вопросов, которые часто волнуют жителей СНТ – также возмещение затрат на газификацию. В Южно-Сахалинске для населения действует ряд мер поддержки.
Как было отмечено на встрече, компенсационная выплата собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на строительство и монтаж внутридворовых и внутридомовых сетей, установку внутридомового газового оборудования и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 152 тыс. рублей на одно домовладение. Также ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут возместить 100 % затрат (но не более 50 тыс. рублей) на приобретение газового оборудования для дома.
Отметим, что алгоритм по газификации СНТ размещен на официальном сайте администрации города — в нем отражена подробная информация по подаче заявки на строительство подводящего газопровода, заключению договора технологического присоединения и другие вопросы.
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