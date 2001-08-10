В частный сектор Южно-Сахалинска приходит уличное освещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске разработана и реализуется программа по реконструкции и модернизации сетей наружного освещения. В ней определена вся текущая потребность городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал первый вице-мэр Александр Гринберг, в основном в программе отображены улицы частного сектора, где сегодня сложилась наиболее острая потребность в обустройстве уличного освещения.

Реализация программы запланирована в срок до 2026 года. За этот период планируется охватить практически все неосвещенные улицы города.

Сформирован перечень объектов и график работ на этот год. Среди них - пер. Трудовой, ул. Тихорецкая, ул. Спасская в Новой Деревне, ул. Ермака, ул. Весенняя в Октябрьском и др.

Работы уже ведутся. Так, в графике учтен пер. Виктория, который примыкает к ул. Добролюбова. В четверг здесь начали обустраивать уличное освещение. Протяженность линии составит 220 метров, будет установлено шесть энергоэффективных светильников. Работы завершатся в ближайшие несколько дней.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел прямую линию, в ходе которой ответил на десятки обращений жителей. В том числе были вопросы и по уличному освещению в Южно-Сахалинске.

Также в этом году будет продолжена реконструкция освещения на внутриквартальных проездах и дворовых территориях. Также продолжится работа на пешеходной дорожке на пр. Мира. Ранее освещение было установлено на участке от ул. Больничной до ул. Есенина, в этом году - на участке от Есенина до Пуркаева.