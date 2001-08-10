В Южно-Сахалинске на выходных закроют проезд с севера на перекрестке Мира - Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обращаем внимание автомобилистов Южно-Сахалинска, что с 22.00 15 апреля до 6.00 18 апреля будет перекрыт пр. Мира с северной стороны кольцевого пересечения с ул. Фархутдинова. Проехать на юг через кольцо будет невозможно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничение вызвано необходимостью замены водопропускной трубы, проходящей под проспектом Мира в северной части кольцевого перекрестка. Работы были запланированы на выходные дни, когда меньше трафик автомобилей.

При движении с юга через кольцо можно будет свернуть на ул. Фархутдинова. при движении с севера по пр. Мира проезд через кольцо перекрыт. Объезд данного перекрестка осуществляется через ул. Больничную, ул. Инженерную или другие улицы в этом районе. .

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут в районе действия ограничений.