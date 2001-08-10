В Южно-Сахалинске на выходных закроют проезд с севера на перекрестке Мира - Фархутдинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обращаем внимание автомобилистов Южно-Сахалинска, что с 22.00 15 апреля до 6.00 18 апреля будет перекрыт пр. Мира с северной стороны кольцевого пересечения с ул. Фархутдинова. Проехать на юг через кольцо будет невозможно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ограничение вызвано необходимостью замены водопропускной трубы, проходящей под проспектом Мира в северной части кольцевого перекрестка. Работы были запланированы на выходные дни, когда меньше трафик автомобилей.
При движении с юга через кольцо можно будет свернуть на ул. Фархутдинова. при движении с севера по пр. Мира проезд через кольцо перекрыт. Объезд данного перекрестка осуществляется через ул. Больничную, ул. Инженерную или другие улицы в этом районе. .
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут в районе действия ограничений.
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