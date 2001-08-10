Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2022
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Треску и камбалу 15 апреля реализуют по 90 рублей за килограмм в Южно-Сахалинске
11:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Треску и камбалу 15 апреля реализуют по 90 рублей за килограмм в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска сегодня, 15 апреля, приглашают приобрести треску и камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется у ТЦ "Янтарь" с 11.00 до 17.00. Рыбу реализует ИП Зинаков О.В. по 90 рублей за 1 килограмм.

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