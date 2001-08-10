Пожарные на Пушистом тренировались ликвидировать ЧС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 апреля в Корсаковском районе на аэродроме Пушистый прошли командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Главной целью учений была отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров. Согласно легенде, в результате неконтролируемого пала сухой растительности возник лесной пожар, который распространился на площади 50 Га. Под воздействием сильного ветра, кромка пожара перешла на жилые и хозяйственные постройки, а также объекты инфраструктуры.

- В рамках КШУ работники противопожарной службы обеспечивали бесперебойную подачу огнетушащих средств, а также участвовали в тушении пожара ручными пожарными стволами от мотопомп, - рассказал заместитель руководителя ОКУ "Управление ППС" Сахалинской области Сергей Осипов-Симак.

Участие в командно-штабных учениях от областной противопожарной службы приняли 20 человек личного состава и 2 единицы техники.