На Сахалине расчеты С-400 ВВО учились отражать налеты авиации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Сахалин расчеты воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению налета авиации условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению "противника".

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

В марте практические пуски ракет расчеты С-400 воинской части ПВО, дислоцированной на Сахалине, провели на специализированном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия. Стрельбы выполнялись по ракетам-мишеням «Армавир». Все цели были своевременно обнаружены и поражены на встречных курсах.

Как упоминалось ранее, в масштабных учениях с войсками противовоздушной обороны ВВО на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия приняло участие более 4000 военнослужащих и задействовано более 600 единиц военной и специальной техники.