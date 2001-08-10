Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в субботниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 апреля регион присоединится к Всероссийскому субботнику, а 30 апреля во всех муниципалитетах состоится масштабная уборка областного уровня. Вопрос об организации мероприятий был поднят на заседании правительства региона.

- У нас в этом году большие планы по приведению дворов в порядок. В рамках текущего ремонта территорий будут выполняться работы по приведению в порядок входных групп домов, крылец, дверей подъездов. Где-то эту работу можно выполнить как раз во время масштабных субботников, – отметил Валерий Лимаренко.

Во всех муниципалитетах предстоит убрать территорию, привести в порядок скульптуры и памятники, отремонтировать малые архитектурные формы, покрасить лавочки, бордюры, заборы, перила, стены, двери в подъездах, отмыть окна, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– Все муниципалитеты должны сформировать планы по проведению субботников и организовать рабочий процесс. В частности, обеспечить вышедших на уборку жителей перчатками, инвентарем, предоставить кисти, краски, – прокомментировала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

В субботниках на всей территории Сахалинской области примут участие коммунальные службы и жители. По вопросам организации жители могут обращаться в администрации районов.

Навести порядок на прилегающих территориях должны организации всех форм собственности. Согласно правилам благоустройства, необходимо поддерживать чистоту на закрепленной территории в радиусе 10 метров от здания. Также в надлежащий вид надо привести фасады зданий и павильонов, входные группы, вывески, ограждающие конструкции.

Отметим, в большинстве районов сейчас проходят месячники санитарной очистки. Так, в областном центре еженедельно проводятся «чистые пятницы». В эти дни полигон ТБО бесплатно принимает мусор от хозяйствующих субъектов и жителей. Свободный доступ на городские свалки будет обеспечен и в дни проведения субботников на всей территории Сахалинской области.

Организации и предприятия, которые готовы навести порядок на своих прилегающих территориях в другие дни, могут обратиться в администрации районов. В Южно-Сахалинске оставить заявку на участие в уборке можно в департаменте городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 2-13) в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Кроме того, бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку можно по адресам: Ленина, 1А, Холмское шоссе, 5, Больничная, 106, Железнодорожная, 168/4.