Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в субботниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 апреля регион присоединится к Всероссийскому субботнику, а 30 апреля во всех муниципалитетах состоится масштабная уборка областного уровня. Вопрос об организации мероприятий был поднят на заседании правительства региона.
- У нас в этом году большие планы по приведению дворов в порядок. В рамках текущего ремонта территорий будут выполняться работы по приведению в порядок входных групп домов, крылец, дверей подъездов. Где-то эту работу можно выполнить как раз во время масштабных субботников, – отметил Валерий Лимаренко.
Во всех муниципалитетах предстоит убрать территорию, привести в порядок скульптуры и памятники, отремонтировать малые архитектурные формы, покрасить лавочки, бордюры, заборы, перила, стены, двери в подъездах, отмыть окна, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
– Все муниципалитеты должны сформировать планы по проведению субботников и организовать рабочий процесс. В частности, обеспечить вышедших на уборку жителей перчатками, инвентарем, предоставить кисти, краски, – прокомментировала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В субботниках на всей территории Сахалинской области примут участие коммунальные службы и жители. По вопросам организации жители могут обращаться в администрации районов.
Навести порядок на прилегающих территориях должны организации всех форм собственности. Согласно правилам благоустройства, необходимо поддерживать чистоту на закрепленной территории в радиусе 10 метров от здания. Также в надлежащий вид надо привести фасады зданий и павильонов, входные группы, вывески, ограждающие конструкции.
Отметим, в большинстве районов сейчас проходят месячники санитарной очистки. Так, в областном центре еженедельно проводятся «чистые пятницы». В эти дни полигон ТБО бесплатно принимает мусор от хозяйствующих субъектов и жителей. Свободный доступ на городские свалки будет обеспечен и в дни проведения субботников на всей территории Сахалинской области.
Организации и предприятия, которые готовы навести порядок на своих прилегающих территориях в другие дни, могут обратиться в администрации районов. В Южно-Сахалинске оставить заявку на участие в уборке можно в департаменте городского хозяйства по телефону: 300-461 (доб. 2-13) в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Кроме того, бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку можно по адресам: Ленина, 1А, Холмское шоссе, 5, Больничная, 106, Железнодорожная, 168/4.
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