Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 апреля 2022 года в городе Южно-Сахалинске пройдёт музыкальный телемарафон "«Zа мир – без нацизма", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

Старт телемарафону дадут жители Петропавловска-Камчатского и передадут «эстафету» жителям островной столицы. Концерты состоятся в восьми городах Восточного военного округа (ВВО) и продолжатся во всех остальных субъектах Российской Федерации, вплоть до самого Калининграда.

Данные телемарафоны пройдут в поддержу наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине, и конечно же, будут посвящены памяти мирных людей, замученных фашистами во время Второй Мировой Войны.

В Южно-Сахалинске мероприятие состоится 15 апреля в 12 часов на территории городского парка культуры и отдыха имени Ю.Гагарина, содействие в организации проведения мероприятия оказывает администрация Южно-Сахалинска. В музыкальном телемарафоне примут участие военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижера Олега Шигалова. ансамбль современной народной песни «Русский терем», артисты Сахалинского русского народного хора.

Для гостей мероприятия будут представлены выступления артистов, русские народные песни, популярные эстрадные композиции и песни военных лет, знаменитые марши исполнят музыканты военного оркестра.

По уже сложившейся традиции каждый из гостей мероприятия сможет отведать солдатской каши, которую приготовят военнослужащие армейского корпуса ВВО.