На Сахалине детский лагерь "Восток" объявляет о старте летней кампании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детский загородный лагерь "Восток" объявляет приём заявок на 4 смены летнего отдыха и приглашает всех мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 16 лет весело и активно провести это лето, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
"Дорога к солнцу" - именно так называется в этом году программа детского лагеря "Восток", ведь в каждом ребёнке есть солнце, нужно только дать ему светить! Под этим девизом пройдут четыре невероятные смены, где команда ваших любимых воспитателей и вожатых зажжёт солнце в сердце абсолютно каждого ребенка. Дети смогут окунуться в мир ярких впечатлений, где раскроют свои таланты и найдут много друзей, откроют для себя новые увлечения и получат незабываемые эмоции на всю жизнь!
В каждой смене можно выбрать направления по своим интересам – спортивные секции и творческие кружки, занятия вокалом, рисованием и театральным мастерством, студия кулинарии, лаборатория журналистики, хореография и многое другое.
Помимо насыщенной развлекательной программы детей ждут социальные и нравственные мероприятия. Путем совместных дискуссий и дебатов на "Уроках мудрости" будут формироваться морально-нравственные ценности и личность ребенка, а опытные педагоги помогут ему с выбором будущих компетенций и жизненного пути.
- У детского лагеря "Восток" многолетняя история, накоплен большой опыт работы с детьми, сложились свои традиции и особенности, - рассказала начальник лагеря Ирина Кухаренко. - Неизменным для нас остаётся стремление к совершенствованию воспитательной, развлекательной и оздоровительной работы с молодёжью. Каждый год мы стараемся наполнить программу новыми и интересными мероприятиями. 2022 год объявлен годом народного искусства и культурного наследия. Мы погрузимся в историю древних народов, познакомимся с их культурой и творчеством, а также изучим их духовные ценности и традиции. Мы приготовили много мероприятий по различным направлениям – экологическим, эстетическим, патриотическим, спортивно-развлекательным и нравственным.
Лагерь "Восток" расположен в уникальной экологически чистой зоне, где созданы все условия для комфортного отдыха детей. Здесь каждый ребенок отдохнет от городской суеты, станет самостоятельным и физически крепким. Комплекс спортивных мероприятий поможет снять эмоциональное напряжение, а различные квесты и эстафеты разнообразят отдых детей!
Летние каникулы в лагере "Восток" не оставят равнодушным ни одного ребенка!
Расписание смен лагеря:
I смена - с 1.06.2022 по 21.06.2022.
II смена - с 24.06.2022 по 14.07.2022.
III смена - с 17.07.2022 по 06.08.2022.
IV смена - с 9.08.2022 по 29.08.2022.
Более подробная информация, анкеты и инструкция по предоставлению документов на сайте Центра спортивной подготовки Сахалинской области в разделе УТЦ "Восток".
Телефон для справок: 25-00-65, 67-17-10 (в будни с 10:00 до 17:00).
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