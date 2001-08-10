Южно-Сахалинск готовится к голосованию в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эту пятницу, 15 апреля, начнется голосование за общественные территории в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Проект существенно преобразил скверы областного центра за последние годы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Несмотря на непростые экономические условия администрация Южно-Сахалинска делает все возможное, чтобы продолжать благоустраивать город, делать его чище и красивее, обновлять общественные пространства. И проект «Формирование комфортной городской среды» – прекрасная возможность для нас реконструировать скверы и сформировать новые места отдыха. А для жителей это шанс лично повлиять на то, какой объект будет благоустроен в ближайшее время, - подчеркнул первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Александр Гринберг.

Напомним, островная столица с 2017 года участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда». За счет реализации проекта было благоустроено семь территорий - это скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и Аллея энергетиков.

Наиболее ярким примером обновления общественного пространства стала реконструкция сквера В.М. Головнина, расположенного на перекрестке ул. Сахалинской и ул. Крюкова. Здесь были проведены работы по благоустройству территории общей площадью более 3000 метров квадратных. Проектировщики максимально сохранили существующее озеленение, дополнив его малыми архитектурными формами с насаждениями. Основное назначение данного общественного пространства — транзитный путь между крупными торговыми центрами и место кратковременного отдыха для пешеходов. Бюст известного мореплавателя Василия Головнина был установлен в 1982 году, благодаря реализации проекта ФКГС удалось обновить и сделать современной территорию вокруг памятника. И дополнить его информационными табло с биографией мореплавателя, а также с фактами про экспедицию адмирала.

Стоит отметить, что сквер В.М. Головнина в Южно-Сахалинске вошел в реестр лучших практик Министерства строительства России по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

- Это очень комфортный сквер, я живу рядом и люблю отдыхать здесь, когда хожу за покупками или гуляю с внуком. Ему есть где побегать и покататься на самокате, а я всегда могу рассказать ему о великом мореплавателе. Молодежи тоже будет полезно познакомиться с информацией на стендах, - поделилась пенсионерка Ирина Михеева.

В 2021 году победителем голосования стал проект благоустройства сквера Авиаторов, расположенный в планировочном районе Хомутово перед непосредственной близостью с аэропортом, его благоустроят этим летом.

В этом году на голосование выдвинуто два проекта. Территория юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова и участок северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева с проспектом Мира. Эскизы проектов представлены на официальном сайте администрации города: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4507. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 15 апреля по 30 мая.