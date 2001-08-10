Южно-Сахалинск готовится к голосованию в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эту пятницу, 15 апреля, начнется голосование за общественные территории в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Проект существенно преобразил скверы областного центра за последние годы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Несмотря на непростые экономические условия администрация Южно-Сахалинска делает все возможное, чтобы продолжать благоустраивать город, делать его чище и красивее, обновлять общественные пространства. И проект «Формирование комфортной городской среды» – прекрасная возможность для нас реконструировать скверы и сформировать новые места отдыха. А для жителей это шанс лично повлиять на то, какой объект будет благоустроен в ближайшее время, - подчеркнул первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Александр Гринберг.
Напомним, островная столица с 2017 года участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда». За счет реализации проекта было благоустроено семь территорий - это скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и Аллея энергетиков.
Наиболее ярким примером обновления общественного пространства стала реконструкция сквера В.М. Головнина, расположенного на перекрестке ул. Сахалинской и ул. Крюкова. Здесь были проведены работы по благоустройству территории общей площадью более 3000 метров квадратных. Проектировщики максимально сохранили существующее озеленение, дополнив его малыми архитектурными формами с насаждениями. Основное назначение данного общественного пространства — транзитный путь между крупными торговыми центрами и место кратковременного отдыха для пешеходов. Бюст известного мореплавателя Василия Головнина был установлен в 1982 году, благодаря реализации проекта ФКГС удалось обновить и сделать современной территорию вокруг памятника. И дополнить его информационными табло с биографией мореплавателя, а также с фактами про экспедицию адмирала.
Стоит отметить, что сквер В.М. Головнина в Южно-Сахалинске вошел в реестр лучших практик Министерства строительства России по итогам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.
- Это очень комфортный сквер, я живу рядом и люблю отдыхать здесь, когда хожу за покупками или гуляю с внуком. Ему есть где побегать и покататься на самокате, а я всегда могу рассказать ему о великом мореплавателе. Молодежи тоже будет полезно познакомиться с информацией на стендах, - поделилась пенсионерка Ирина Михеева.
В 2021 году победителем голосования стал проект благоустройства сквера Авиаторов, расположенный в планировочном районе Хомутово перед непосредственной близостью с аэропортом, его благоустроят этим летом.
В этом году на голосование выдвинуто два проекта. Территория юго-восточнее пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова и участок северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева с проспектом Мира. Эскизы проектов представлены на официальном сайте администрации города: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4507. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 15 апреля по 30 мая.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
10:53 7 Апреля Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие социальные объекты возводятся в областном центре
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
Выбор редакции
- 12:21 Вчера Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?