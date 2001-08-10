Шестилетнему сахалинцу подарили ноутбук для школы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компьютер, предназначенный для учебы, вручили маме будущего школьника во время встречи с губернатором Валерием Лимаренко. Технику для ребенка приобрела депутат Сахалинской областной думы Наталья Коршунова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Помощь многодетной семье из села Быков оказана в рамках благотворительного проекта "Добрые дела карты сахалинца", который призван выявить самых щедрых благотворителей и поддержать лучшие традиции меценатства в регионе.
– Сахалинцы и курильчане всегда поддерживают друг друга. Особенно, когда речь идет о детях. К примеру, когда началась пандемия, наши предприниматели приобретали технику, необходимую для дистанционного обучения школьников. А в этом месяце представители бизнеса выступили с инициативой запустить благотворительный проект по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы эту идею поддержали. Здорово, что теперь к инициативе присоединились наши депутаты. Это очень правильно и благородно, – отметил Валерий Лимаренко.
– Я внимательно изучила ситуацию, с которой столкнулась семья, и не смогла пройти мимо. Мальчику, будущему первокласснику, для учебы необходим ноутбук. Приобрести технику, к сожалению, мама ребенка не может. В связи с этим я решила помочь многодетной семье. На компьютер уже установлены все необходимые для работы программы. Желаю малышу отличной учебы, – рассказала Наталья Коршунова.
Также маме троих детей сахалинские власти помогут с трудоустройством и окажут поддержку в ремонте квартиры. Соответствующие поручения губернатор Валерий Лимаренко дал руководителям профильных ведомств.
– У меня маленький ребенок часто болеет, поэтому была вынуждена уйти с прошлой работы. В результате мы оказались в сложной ситуации. Губернатор сказал, что поможет. Очень этому рада. Встреча прошла прекрасно, – поделилась эмоциями жительница села Быков.
Напомним, новый благотворительный проект позволит скоординировать действия людей, которые нуждаются в помощи, и меценатов, которые желают оказать им адресную поддержку. Характер помощи будет определяться, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику.
Планируется, что прием заявок в рамках проекта "Добрые дела карты сахалинца" будет проходить с мая по октябрь этого года. Будут рассматриваться социальные практики 2021-2022 годов. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.
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