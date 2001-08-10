Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
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Участок улицы Авиационной В Южно-Сахалинске частично закрыт для движения
09:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Авиационной В Южно-Сахалинске частично закрыт для движения

Участок улицы Авиационной В Южно-Сахалинске частично закрыт для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках продолжающейся работы по прокладке канализационного коллектора до 19 апреля частично перекрыта улица Авиационная в районе проспекта Мира. Работы выполняются без полного перекрытия, движение осуществляется по одной полосе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения

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