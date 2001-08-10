Тихоокеанское
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14 Апреля 2022
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09:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Главный судебный пристав Сахалинской области проведет прием граждан в Тымовском районе

Главный судебный пристав Сахалинской области проведет прием граждан в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля 2022 года  руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Сахалинской области Кононов Андрей Анатольевич проведет выездной прием граждан в отделении судебных приставов  по Тымовскому району, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: 694400, пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 97. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42447) 42-117

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области в разделе "Запись на личный приём к должностным лицам ФССП России"

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