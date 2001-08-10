Главный судебный пристав Сахалинской области проведет прием граждан в Тымовском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 апреля 2022 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Сахалинской области Кононов Андрей Анатольевич проведет выездной прием граждан в отделении судебных приставов по Тымовскому району, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.
Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: 694400, пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 97. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42447) 42-117
Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП России по Сахалинской области в разделе "Запись на личный приём к должностным лицам ФССП России"
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
10:53 7 Апреля Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие социальные объекты возводятся в областном центре
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
Выбор редакции
- 12:21 Вчера Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?