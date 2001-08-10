На Сахалине состоится VII региональный чемпионат "Абилимпикс"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 25 по 29 апреля 2022 года на территории Сахалинской области пройдет VII Региональный Чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном агенстве по развитию человеческого капитала.
Соревнования пройдут в очном формате. Площадками проведения соревнований станут: ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум», ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №2 пгт. Тымовское, МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества, ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», АНОДОУЦ «Активное образование». Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы Чемпионата предусмотрено в очном формате.
Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Сахалинской области Чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.
К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для участия в соревнованиях по 27 компетенциям: «Брошюровка и переплетное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Администрирование без данных», «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Вязание спицами», «Гончарное дело», «Декорирование тортов», «Дизайн плаката», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Изобразительное искусство», «Клининг», «Ковроткачество крючком», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Поварское дело», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Резьба по дереву», «Робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сыроварение», «»Художественное вышивание», «Художественный дизайн», «Швея», «Ювелирное дело».
Организаторами Регионального Чемпионата «Абилимпикс» выступили министерство образования Сахалинской области совместно с Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
Финал соревновательного сезона, Национальный чемпионат «Абилимпикс», традиционно пройдет в Москве.
Контактное лицо по вопросам проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» Сахалинской области – Кашкина Светлана Юрьевна, руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области, телефон: 8(4242) 311-414, электронная почта: s.kashkina@sakhalin.gov.ru
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
16:24 6 Апреля Сахалинского машиниста обвиняют в том, что он не затормозил, когда увидел человека, лежащего на путях
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
Выбор редакции
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
- 12:41 6 Апреля "Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?