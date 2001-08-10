На Сахалине состоится VII региональный чемпионат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 25 по 29 апреля 2022 года на территории Сахалинской области пройдет VII Региональный Чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном агенстве по развитию человеческого капитала.

Соревнования пройдут в очном формате. Площадками проведения соревнований станут: ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум», ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №2 пгт. Тымовское, МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества, ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», АНОДОУЦ «Активное образование». Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы Чемпионата предусмотрено в очном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Сахалинской области Чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.

К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для участия в соревнованиях по 27 компетенциям: «Брошюровка и переплетное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Администрирование без данных», «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Вязание спицами», «Гончарное дело», «Декорирование тортов», «Дизайн плаката», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Изобразительное искусство», «Клининг», «Ковроткачество крючком», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Поварское дело», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Резьба по дереву», «Робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сыроварение», «»Художественное вышивание», «Художественный дизайн», «Швея», «Ювелирное дело».

Организаторами Регионального Чемпионата «Абилимпикс» выступили министерство образования Сахалинской области совместно с Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона, Национальный чемпионат «Абилимпикс», традиционно пройдет в Москве.

Контактное лицо по вопросам проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» Сахалинской области – Кашкина Светлана Юрьевна, руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области, телефон: 8(4242) 311-414, электронная почта: s.kashkina@sakhalin.gov.ru