12:36, | Новости общества Сахалина и Курил
В ряде домов Южно-Сахалинска 13 апреля временно ограничат подачу холодной воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода 13 апреля временно ограничат подачу холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, воды не будет с 10.00 до 13.00 в жилых домах по адресам:
- ул. Комсомольская, 111, 121;
- ул. Фабричная, 9-15, 8а, 14а, 14-20;
- ул. Горная, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 11а;
- пер. Озерный, 2а, 2Б;
- ул. Детская, 12, 18а, 24а;
- ул. Садовая, 15.
Также ограничения коснутся жителей частного сектора по улицам Комсомольской,11-99, 34-124, Яблочной, 3-93, 2-88, Зеленой, 3-91, 2-86, Садовой, Строительной, Родниковой, Горной, Озерной, Фабричной, переулкам Свободный, 3-87, 8-74, Садовому, Озерному, Студенческому, Октябрьскому, Нагорному.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.
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Новости общества Сахалина и Курил
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