Около 100 человек приняли участие в Тотальном диктанте в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодная акция Тотальный диктант состоялась 9 апреля в Южно-Сахалинске. Около 100 человек проверили свои знания по русскому языку. В очередной раз диктант провели при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области на площадках Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", Музейно-мемориального комплекса "Победа" и Исторического парка "Россия-моя история", рассказали ТИА "Острова" в ГБУК "Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин".
В музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» «диктатором» выступил журналист, старейший работник ГТРК «Сахалин», заслуженный работник культуры Сахалинской области Сергей Чудинов.
– В роли диктатора я выступаю впервые и чувствую большую ответственность, ведь акция проходит не только в Сахалинской области. Много лет назад, когда я начинал работать ведущим на телеканале, новости шли только в прямом эфире. И волнение чувствовал, как и сегодня, потому что нельзя было ошибаться. Тем более, что текст я получил незадолго до начала мероприятия, было мало времени для подготовки, – рассказал Сергей Чудинов.
На площадках Музейно-мемориального комплекса «Победа» и Исторического парка «Россия-моя история» диктант прочитали специалист по связям с общественностью Алексей Бачин и артистка Сахалинского театра кукол Оксана Матвейцева.
В этом году текст для Тотального диктанта «Девятисотый» написала Марина Степнова. Сахалинцам продиктовали его первую часть под названием «Санин год». Перед началом диктанта писательница выступила с приветственным словом по видеозаписи:
– Культура и грамотность – это то, что объединяет людей в любые времена, а литература – неотъемлемая их часть. Хорошие книги делают нас лучше, свободнее, формируют моральные принципы и остаются с нами всегда. Читайте их, и помните, что свет культуры всегда передавался и будет передаваться из рук в руки. И от нас зависит, чтобы он не погас.
– Я уже третий раз участвую в Тотальном диктанте и последний был в 2017 году. Сам текст мне не показался сложным, хотя трудности при написании были, например, я вспоминала деепричастные и причастные обороты. Но, ничего, справилась, пока писала, – рассказала участница Софья Безрук.
Результаты в этом году будут доступны после 18 апреля на городской странице Тотального диктанта (https://totaldict.ru/yuzhno-sakhalinsk/). Церемония награждения отличников состоится после 18 апреля. О дате и времени организаторы сообщат дополнительно.
Напомним, Тотальный диктант – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В Южно-Сахалинске она проходит с 2011 года, а с 2016-го реализуется на площадках областных музеев при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.
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