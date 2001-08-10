Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2022
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В ряде домов Южно-Сахалинска 13 апреля временно ограничат подачу холодной воды
15:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Смирныховском районе возможен сход снежных лавин

В Смирныховском районе возможен сход снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12-13 апреля 2022 года лавиноопасно на территории Смирныховского района, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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