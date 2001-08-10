Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Всемирного дня здоровья с 7 по 10 апреля в Южно-Сахалинске и других городах страны прошли тематические флешмобы, мастер-классы, челленджи, зарядки, интерактивные сессии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», министерство здравоохранения, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины», Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, АНО «Национальные приоритеты».

Акция «Будь здоров» состоялась в школе № 20. Ребятам предстояло ответить на вопросы квеста «Соображариум: тайны здоровья». Они разбились на 6 команд. Первый этап состязаний — интеллектуальный показал отличные знания школьников в области анатомии и здоровья человека. Во втором — ребята посоревновались в ответах на скорость, а также продемонстрировали свои физические возможности.

Кроме этого, специалисты центра общественного здоровья предложили всем желающим проверить уровень угарного газа с помощью смокилайзера.

Насыщенная программа мероприятия завершилась награждением победителей, которыми по итогам квиза стала команда 7-классников «Орлы».