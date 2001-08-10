В Южно-Сахалинске состоится 24-й экологический фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 апреля в Южно-Сахалинске состоится 24-й региональный молодежный экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп». В этом году фестивальный праздник будет проходить очно только один день. Часть конкурсов – экологические спектакли и проекты перейдут в заочный формат, рассказали ТИА "Острова" в экологическом центре "Родник".

Фестиваль с 1998 года ежегодно проводит Сахалинская общественная организация «Экологический центр «Родник» совместно с организациями-партнерами и благотворителями, без которых в этом году «Зеленый калейдоскоп» мог просто не состояться - это компании «Дальтранссервис», «Сахалин-Шельф-Сервис», торговый дом «Амикс».

Подготовка фестиваля – это творческая работа на добровольных началах оргкомитета, в состав которого входят специалисты областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского (юношеского) творчества, областного Института развития образования, волонтеры «Родника» - педагоги и старшеклассники. Поддержку оказывают министерство образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и их подведомственные учреждения.

Главные цели фестиваля – обмен опытом и развитие сотрудничества детских экологических групп Сахалинской области, продвижение через творческие формы идеи сохранения природы островного края, формирование экологической культуры населения.

Участниками весеннего праздника станут 14 команд из школ и учреждений дополнительного образования Тымовского, Углегорского, Смирныховского, Долинского, Корсаковского, Холмского районов и г. Южно-Сахалинска.

В 11:00 в киноконцертном зале «Комсомолец» начнется торжественное открытие «Зеленого калейдоскопа», а затем – конкурсы визиток и творческих подарков.

Программа второй половины дня пройдет на гостеприимной площадке музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Там ребят ждут познавательные мастер-классы, знакомства и дружеское общение.

В завершении будут подведены предварительные итоги, а как только жюри оценит и заочные конкурсы – окончательный результат с именами победителей. Все команды получат сертификаты участников и призы, а также возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».