Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-викторине, посвященной Великой Победе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека островного региона приглашает жителей и гостей островной столицы принять участие в областной онлайн-викторине "Забыть не имею права". Тестирование приурочено ко Дню Победы и будет доступно на сайте СахОУНБ с 8 апреля по 10 мая.

Все желающие в возрасте от 14 лет, могут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн. Викторина включает в себя 30 тематических вопросов, время на ответы не ограничено, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье СахОУНБ.

Дополнительная информация телефону +7(4242) 45-25-22.