09:05, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-викторине, посвященной Великой Победе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная библиотека островного региона приглашает жителей и гостей островной столицы принять участие в областной онлайн-викторине "Забыть не имею права". Тестирование приурочено ко Дню Победы и будет доступно на сайте СахОУНБ с 8 апреля по 10 мая.
Все желающие в возрасте от 14 лет, могут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн. Викторина включает в себя 30 тематических вопросов, время на ответы не ограничено, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье СахОУНБ.
Дополнительная информация телефону +7(4242) 45-25-22.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня Сахалинцев приглашают к участию в онлайн-викторине, посвященной Великой Победе
10:30 Сегодня Сахалинские пограничники задержали браконьеров с крабами на 5 миллионов рублей
10:31 Сегодня В Александровск-Сахалинском ликвидировали пожар в частном доме
11:01 Сегодня Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
16:24 6 Апреля Сахалинского машиниста обвиняют в том, что он не затормозил, когда увидел человека, лежащего на путях
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
15:11 11 Марта Сахалинская команда по чир спорту успешно выступила на первенстве России в Москве
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
Выбор редакции
- 11:01 Сегодня Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
- 12:41 6 Апреля "Сахалинские Акулы" получили двух новых соперников в МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?