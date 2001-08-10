Сахалинские рыбоводные заводы приступили к кормлению малька лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На островах создана крупнейшая на Дальнем Востоке сеть лососевых рыбоводных заводов. Благодаря деятельности предприятий сохраняется и пополняется популяция лососей и обеспечивается стабильность вылова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ежегодно в марте-апреле личинки лосося переходят в новую стадию «взросления» – их поднимают на воду и начинают кормление. Мальки должны набрать массу и подрасти, чтобы уже в июне-июле быть готовыми к самостоятельной жизни в открытых водоемах.

В условиях антироссийских санкций островные предприятия создают условия для развития производства. Проработаны варианты по замене кормов и зарубежного оборудования на отечественные аналоги. Деятельность заводов важна для сохранения не только популяции рыбы, но и рабочих мест.

– На нашем предприятии пока мы используем датские корма, закупили их ранее на весь период. Но качество российских кормов тоже высочайшее, поэтому в дальнейшем возможен переход на продукцию российских производителей, – рассказал Виктор Киселев, главный рыбовод ООО «Салмо» – одного из старейших заводов Сахалинской области, запущенного еще в 1932 году.

В прошлом году на предприятии заложили на 1 млн икринок больше, чем в 2020 году – всего 28 млн штук. К выпуску планируется не менее 25 млн мальков. В островную акваторию кета должна вернуться через три года. Но благодаря тому, что цикл на производстве непрерывный, предприятие получает стабильный возврат рыбы, выпущенной годами ранее. Именно эта методичная и кропотливая работа позволяет предприятию сохранять объемы вылова и штат сотрудников.

– Сейчас рыбоводные заводы постепенно переходят на отечественные корма, в частности, производства Новосибирска. Они показали себя даже лучше иностранных, – рассказал старший рыбовод ООО «Каниф» Дмитрий Багинский. – Импортозамещение может коснуться и других направлений в деятельности заводов. В России, в том числе и в Сахалинской области, существует возможность для замены деталей зарубежного производства.

Наука подтверждает: деятельность рыбоводных заводов благотворно влияет на поддержание популяции тихоокеанских лососей.

– Статистика показывает, что до появления предприятий, добыча кеты в Сахалинской области составляла порядка 5 тысяч тонн. Сейчас же данный показатель находится в пределах 30-40 тысяч тонн, – подчеркнула исполняющая обязанности руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Олеся Давыдова.

Сегодня на Сахалине и Курилах работают 64 лососевых рыбоводных завода и 6 рыбоводных цехов. В прошлом году островные предприятия выпустили 1,1 млрд штук молоди тихоокеанских лососей. На инкубацию осенью заложили 1,3 млрд штук икринок.

Отметим, что островные рыбохозяйственные предприятия активно участвуют и в реализации социальных программ. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко организована торговля свежевыловленной рыбой напрямую от рыбопромышленников. Жители районов области получили возможность приобретать дары моря с минимальной торговой наценкой.