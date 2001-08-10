Власти Южно-Сахалинска предлагает снизить размеры штрафов для бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрацией Южно-Сахалинска внесено предложение в Сахалинскую областную думу о снижении размеров штрафов за нарушения правил благоустройства, ответственность за которые предусмотрена Законом Сахалинской области от 29.03.2004 №490 "Об административных правонарушениях в Сахалинской области", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, к нарушениям Правил благоустройства относятся разрушенные или грязные фасады, плохое санитарное состояние прилегающей территории, неудовлетворительный внешний вид ограждения и т. д. При этом действующая редакция закона по ряду нарушений безальтернативно предусматривает санкцию для юридических лиц до 300 тысяч рублей. Такие суммы зачастую непосильны для малого предпринимательства.

В настоящее время с учетом сложившейся экономической ситуации важнейшей задачей властей всех уровней становится сохранение среднего и малого бизнеса. По словам директора департамента безопасности и контроля Андрея Сгибнева, администрация города усилила разъяснительную работу с предпринимателями о важности соблюдения Правил благоустройства.

- Общественная опасность правонарушения должна соотноситься с суммой налагаемых штрафов. Изменения в закон позволят дифференцировано подходить к этому вопросу,. — резюмировал он.

Также администрацией внесено предложение о введении в оборот такого вида ответственности, как предупреждение.

- Решение правильное и, думаю, оно будет принято, - сказал депутат Николай Артеменко. - Штрафы в размере 150—300 тысяч рублей способны уничтожить бизнес с малым оборотом. Санкционное давление нужно снижать.

На основе поступивших данных был сформирован законопроект. В настоящий момент он проходит согласование.

Администрация Южно-Сахалинска обращается к представителям бизнес сообщества и жителям с просьбой высказать мнение и поддержать законопроект для прохождения оценки регулирующего воздействия по ссылке. Документ также размещен на сайте регионального министерства экономического развития.