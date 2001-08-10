Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
Сейчас 21:12
76,25|83,29|66,91
В ряде домов Южно-Сахалинска 21 апреля будет ограничено холодное водоснабжение
17:04, | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 9 апреля в Южно-Сахалинске будут ремонтировать дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске предстоящей ночью работы по устранению дефектов дорожного полотна внутриквартальных проездов будут производиться в 7,8, 15 микрорайонах, а также в районе 41-го километра и перекрестка улиц Чехова и Карла Маркса.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?