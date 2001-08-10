Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
Сейчас 21:12
76,25|83,29|66,91
В ряде домов Южно-Сахалинска 21 апреля будет ограничено холодное водоснабжение
14:50, | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде домов Южно-Сахалинска 21 апреля будет ограничено холодное водоснабжение

В ряде домов Южно-Сахалинска 21 апреля будет ограничено холодное водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 21 апреля с 9.30 до 16.00 по следующим адресам:

- ул. Поповича,14-22, 14А-24А, 11, 21, 25;

- б-р Анкудинова,1-17, 5А-17А, 3Б;

- ул. Комсомольская,165,167,167А,169;

- ул. Горького,12-18, 14А, 14Б, 18А;

- пр. Победы,10Б;

-иул. Кацева,1;

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?