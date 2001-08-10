14:50, | Новости общества Сахалина и Курил
В ряде домов Южно-Сахалинска 21 апреля будет ограничено холодное водоснабжение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 21 апреля с 9.30 до 16.00 по следующим адресам:
- ул. Поповича,14-22, 14А-24А, 11, 21, 25;
- б-р Анкудинова,1-17, 5А-17А, 3Б;
- ул. Комсомольская,165,167,167А,169;
- ул. Горького,12-18, 14А, 14Б, 18А;
- пр. Победы,10Б;
-иул. Кацева,1;
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.
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