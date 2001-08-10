На Сахалине гражданке из Луганской области предоставлено временное убежище
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
7 апреля в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области гражданке из Луганской области вручено свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Наталья Кучерова приехала в Россию 23 февраля из города Старобельска Луганской области к детям, которые прибыли на Сахалин еще в 2014 году. Сейчас они, включая внуков, являются гражданами России. Сама Наталья Николаевна в островном регионе не впервые, бывала здесь и ранее. Признаётся в большой любви к Сахалину, красотам островной природы и симпатии к местным жителям, расскаазли ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Теперь первый этап о приеме в гражданство Российской Федерации у женщины позади. После подачи необходимых документов её ожидает получение гражданства в упрощённом порядке.
Заместитель начальника Управления МВД России по Сахалинской области полковник внутренней службы Павел Дёшин выразил искреннюю надежду, что в ближайшее время Наталье Николаевне будет вручен паспорт гражданина нашей страны. Управление МВД области со своей стороны готово оказать ей в этом всяческое содействие.
По словам заместителя начальника Управления по вопросам миграции регионального УМВД Марии Асташенко, к ним обратились двое граждан за статусом предоставления временного убежища. Вчера один такой документ был выдан. Второе свидетельство на стадии изготовления и тоже будет вручено в скором времени в упрощенном порядке. Решения о предоставлении временного убежища были приняты в максимально короткий срок.
УВМ УМВД России по Сахалинской области всесторонне нацелено на эту работу, внимательно отслеживает ситуацию въезда данной отдельной категории граждан, определенной пунктом «в» части 1 Указа президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187 "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".
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