Южно-сахалинским студентам рассказали, как сберечь здоровье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. Сегодня представители Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Центра СПИД, а также Наркологического диспансера побывали в политехническом колледже СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Здесь была организована медицинская площадка, где все желающие могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, скрининговое обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и получить консультации по результатам, а также проверить на смокилайзере уровень угарного газа в легких и побеседовать с психологом по вопросам отказа от курения.
- В этом году Всемирный день здоровья проходит под девизом «Наша планета — наше здоровье». Мы напоминаем, что вопрос экологии также является одной из важнейших составляющих в сохранении здоровья человека, которое на 60% зависит от того, какой образ жизни он ведет, - рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.
Образовательные мероприятия в рамках всероссийской акции «Будь здоров» проводятся в различных форматах и рассчитаны на широкую аудиторию. Они призывают напомнить о важности ведения здорового образа жизни, а также осознанной необходимости в ответственном отношении и укреплении своего здоровья.
В программу мероприятия вошел и квиз (интеллектуальная игра) - один из новых форматов работы с молодежью, который позволяет не только получить ценные знания: как правильно питаться, двигаться, бороться со стрессом, оказывать первую помощь, но и применить их на практике.
В закрепление материала студенты примут участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации. Он содержит 37 вопросов. Проверить себя и свои знания может любой желающий с 7 по 15 апреля на портале диктантздоровья.рф.
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