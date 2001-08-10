75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со знаменательным событием личный состав ПЧ № 30 с. Ильинское ОСП Томаринский пожарный отряд поздравила мэр Томаринского городского округа Ольга Манжара. Благодарственные письма администрации муниципального образования вручили работникам противопожарной службы за многолетний добросовестный труд, за высокие показатели и в честь 75-летия образования пожарной охраны в селе Ильинское, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

К поздравлениям присоединился первый заместитель руководителя Управления противопожарной службы Сахалинской области Виталий Сотников: "Дорогие коллеги, поздравляю вас с юбилеем образования вашей части. За годы становления пожарной охраны вы прошли длинный и славный боевой путь! Желаю вашему коллективу сплочённости и дальнейших успехов в благородном деле спасения жителей Сахалинской области от пожаров!".

История становления пожарной охраны в селе Ильинском Томаринского района началась еще во времена нахождения Южного Сахалина в составе Японской империи, тогда село носило имя Кусюннай. До 1947 года в пожарных командах служили японцы, но уже в апреле того же года в связи с их репатриацией, на работу стали принимать русских людей. За прошедшие с момента организации пожарной охраны десятилетия неоднократно проводились реорганизации и структурные изменения. Так, 01 октября 2017 года согласно распоряжению областного Правительства, Томаринский пожарный отряд вошёл в состав областного казённого учреждения «Управление противопожарной службы Сахалинской области». Сейчас в Ильинской пожарной части работает 29 человек.