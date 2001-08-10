В Поронайском районе проводят дефектовку дорожного полотна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мониторинг состояния дорожной сети стартовал на этой неделе в Поронайском районе. Обследование асфальтобетонного покрытия проводят представители администрации Поронайского городского округа и специалисты подрядных организаций, осуществляющих содержание дорог общего пользования - МУП "ПКК-1", МУП "Управдом" и ГУП Сахалинской области "Поронайское ДРСУ". В рейдах также принимают участие волонтеры местного отделения партии "Единая Россия".

Специалисты выявляют и фиксируют дефекты на проезжей части, которые создают неудобства для движения транспорта. На сегодняшний день проведено обследование основных городских дорог - улиц Восточная, Гагарина, Западная, Ленина, Молодежная, Октябрьская, Победы, Сахалинская, Театральная, Хабаровская и проспект А. Буюклы. В ходе обследования специалисты выявили различные дефекты асфальтобетонного покрытия проезжей части общей площадью 247 кв.м. В ближайшие дни рейды также будут проведены в селе Восток и пгт Вахрушев.

Работы по устранению дефектов планируется начать во второй половине мая, после того как грунты стабилизируются и наступят благоприятные погодные условия для приготовления асфальтобетонной смеси и ее укладки. Вместе с тем подрядные организации уже сейчас проводят мероприятии по обнаружению и временной ликвидации выбоин с использованием инертных материалов.