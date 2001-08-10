15 апреля на Сахалине и Курилах стартует голосование за объекты благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийское голосование за объекты благоустройства пройдёт в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до 30 мая. Проекты, которые выберут жители области, будут реализованы в следующем году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
– Руководители муниципальных образований должны взять на особый контроль работу по организации голосования, чтобы каждый житель смог беспрепятственно выбрать понравившийся проект. Это позволит сделать наши острова более уютными и комфортными, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Голосование пройдет на специальной онлайн-платформе. От каждого муниципального образования представят 2-3 проекта. К примеру, в Холмске предлагается благоустроить площадь Мира или обустроить детскую спортивную площадку для подвижных игр на улице Матросова и Строительная. В Невельске – создать новый облик набережной по улице 70 лет Октября или сквера имени адмирала Г.И. Невельского. Ранее проекты были выбраны в ходе общественных обсуждений в городских округах.
Проголосовать за лучшие объекты благоустройства сахалинцам и курильчанам помогут волонтеры, которые пройдут обучение и получат аккредитацию. В числе активистов – более 200 человек. Это неравнодушные жители, молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры ландшафтных проектов и представители молодёжных организаций.
Напомним, в этом году в островном регионе предстоит обустроить 23 общественных пространства, которые поддержали большинство сахалинцев и курильчан на всероссийском онлайн-голосовании в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется благоустроить общественную территорию с зоной отдыха в Воскресенском, дог-парк в Курильске, детскую спортивную площадку в селе Вал, мемориальную площадь в селе Арги-Паги. Скверы появятся в Южно-Сахалинске (сквер Авиаторов), Аниве, Долинске, Охе, селах Онор, Ныш и Малокурильское. На эти цели из федерального бюджета было направлено более 76 миллионов рублей.
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