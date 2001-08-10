Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко поручил вести постоянный мониторинг организации питания в дошкольных учреждениях региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
- Никакого ухудшения питания детей в новых условиях быть не должно. А родители не будут платить больше. Это принципиальные моменты. Все дополнительные расходы, которые возникли из-за санкционного давления на нашу страну, возьмет на себя бюджет, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Напомним, ранее сахалинцы пожаловались губернатору на организацию питания в дошкольной группе школы №1 Ноглик. В учреждении оперативно организовали проверку – сегодня там работали сотрудники территориальных отделов Роспотребнадзора и прокуратуры. Было установлено соблюдение нормативных требований к качеству питания. Вместе с тем выявлены и нарушения – факты ненадлежащей организации работы пищеблока: использовалась немаркированная и алюминиевая посуда, на некоторой имелись сколы. Решается вопрос о скорейшем устранении нарушений.
Мониторинг организации питания в детских садах области будет продолжен. О нарушениях жители могут сообщать в социальные сети губернатора:
- ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official);
- Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);
- Телеграм (https://t.me/limarenko_official), а также в телеграм-канал министра образования региона: https://t.me/budni_ministra.
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