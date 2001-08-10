Жителей Сахалинской области просят сообщить о коррупции по телефону доверия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает о существовании «телефона доверия» и призывает граждан и представителей юридических лиц, располагающих сведениями о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства, незамедлительно сообщать, позвонив по номеру 8 (4242) 72-29-78.
Для этого необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники Управления несут персональную ответственность. По каждому сообщению проводится проверка, а заявителю в письменном виде направляется обоснованный ответ, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
Данная услуга направлена на повышения эффективности деятельности, выявления злоупотреблений в сфере исполнительного производства, установления местонахождения недобросовестных должников и их имущества.
Кроме того, в рабочее время функционирует «автоматический секретарь» 8(4242) 50-05-51, на автоответчике которого любой гражданин или представитель юридического лица может оставить конфиденциальное сообщение по вопросам, касающимся работы службы.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области призывает граждан и представителей юридических лиц незамедлительно сообщать о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства.
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