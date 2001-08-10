Управляющие компании Южно-Сахалинска активно включаются в работу по ремонту дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра прошло совещание с руководителями управляющих компаний. Ключевым вопросом обсуждения стало начало масштабной кампании по текущему ремонту дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С начала месяца в областном центре ведется обследование дворовых территорий (проездов) на предмет дефектов асфальтобетонного покрытия. Работа выполняется в рамках задачи, которую поставил перед ответственными структурами мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Это позволит оперативно собрать всю необходимую информацию, определить потребность в ремонте, сформировать график работ. Планируемый срок проведения обследования – до 30 апреля. Завершить работы по ремонту дворовых территорий необходимо до 1 июля текущего года. Отметим, средства на ремонт для УК будут выделяться в форме субсидий. Как было отмечено во время мероприятия, заинтересованность уже проявили практически все управляющие компании города, в том числе организации, которые не заявлялись на ремонт в прошлом году.

- Управляющим компаниям представлена электронная форма обследования дворовых территорий. Она удобна в использовании. Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства готовы проконсультировать по ее заполнению, в том числе с выездом на место. Администрация города призывает управляющие компании максимально мобилизовать силы и включиться в эту работу, – рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов. – В прошлом году в рамках такой работы было отремонтировано асфальтобетонное покрытие на более чем 340 дворовых территориях. Важно не сбавлять темпы и в текущем сезоне.

Отметим, управляющим компаниям рекомендовано придерживаться комплексного подхода. Если организация получает субсидию на текущий ремонт дворового проезда, правильным будет также запланировать работы по приведению в порядок других элементов – входных групп, лавочек, ограждений детских площадок и пр. Также организации призвали включаться в кампанию по озеленению. Напомним, в текущем сезоне на территории города планируется высадить около 600 тыс. цветов. Одним из направлений должно стать обновление клумб на придомовых территориях.

Управляющие компании также могут претендовать на субсидию на ремонт мест общего пользования многоквартирных домов. Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Золотов, в перечень работ, например, может входить ремонт подъездов, крылец, замена окон. Речь идет о подъездах, которые в текущем году не попадают в общий график по ремонту, но тем не менее нуждаются в обновлении. Субсидирование составляет от 60 до 80% от суммы понесенных затрат.

Важность взаимодействия с администрацией города отметили и представители управляющих организаций.

- Вопросы ямочного ремонта, благоустройства и озеленения – это то, что создает комфорт и уют для наших жителей. В прошлом году наша управляющая компания включилась в работу по ремонту дворов, она доказала свою эффективность. Важно не оставаться в стороне, – отметила руководитель сервисной компании «Лиго» Алена Силачева.