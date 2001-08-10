Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СТК «Горный воздух» приглашает на фестиваль «Весна на высоте» в честь окончания зимнего сезона. Праздник пройдет 10 апреля на средней станции комплекса, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Гостей ждут мастер-классы, розыгрыш призов, снежный волейбол, заезды на ватрушках/аргамаках, музыка от диджеев и традиционный «Жаркий спуск».

С 11 до 12 будет бесплатный подъем на канатной дороге до средней станции.

Расписание мероприятий фестиваля:

- 11:00 - Мастер-класс по разрисовыванию керамической игрушки, кафе «Дружба».

- 12:00 - Первый Кубок Горного Воздуха по снежному волейболу. В нем смогут поучаствовать все желающие. Нужны команды по 4 человека. Старт регистрации в 11:30 на средней площадке.

- 13:00 – «Жаркий спуск». Участников ждут в ярких костюмах или купальниках. Автор лучшего наряда получит приз от спонсоров. Все, кто хочет поучаствовать в спуске, должен зарегистрироваться по ссылке. Получить стартовый пакет участника можно будет в день проведения мероприятия на средней станции комплекса с 12:00 до 12:30.

- 13:30 - Спуск на ватрушках/аргамаках. Стартовая зона - средняя станция комплекса. Слева от канатной дороги будет оборудована специальная трасса. Приглашаются все желающие.

Завершится праздник награждением лучших сотрудников СТК «Горный Воздух» и победителей «Жаркого спуска».