В Александровск-Сахалинском районе прошли мероприятия по пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 апреля 2022 года в городе Александровск-Сахалинский сотрудники территориального отделения надзорной деятельности совместно с работниками Всероссийского добровольного пожарного общества провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности включающие: тренировку по эвакуации людей при получении сигнала о пожаре в образовательном учреждении, отработку практических навыков использования первичных средств пожаротушения и обучающее занятие с показом видеороликов на темы безопасной эвакуации людей и использования первичных средств пожаротушения, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
«В основном пожары происходят из-за аварийного режима работы электрических сетей, оборудования и неосторожного обращения с огнем, на которых люди, в том числе и дети, получают травмы. В ходе мероприятий особое внимание уделялось разъяснению гражданам правил пожарной безопасности с вручением памяток по соблюдению мер пожарной безопасности», — сообщил главный государственный инспектор Александровск-Сахалинского района по пожарному надзору Егор Демидов.
Руководители образовательных организаций в свою очередь поблагодарили сотрудников территориального отделения надзорной деятельности и работников Всероссийского добровольного пожарного общества за информативные грамотно выстроенные занятия.
Подобные мероприятия также будут проводиться и в других районах Сахалинской области. Главной целью профилактической работы в образовательных учреждениях является снижение количества пожаров и сохранения жизни каждого человека. Указанные мероприятия приурочены к празднованию 95-летия образования государственного пожарного надзора и 130-летия образования Всероссийского добровольного пожарного общества.
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