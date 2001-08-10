Валерий Лимаренко проведет прямую линию с жителями Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в следующую среду, 13 апреля, в 15.00. Трансляция пройдет на телеканале «ОТВ-Сахалин», в аккаунтах Валерия Лимаренко в ВКонтакте, Одноклассники, а также в его телеграм-канале.

Темы эфира предлагается определить самим жителям. Вопросы можно задать по телефону: 8(4242) 67-03-91.Также обращения с пометкой «прямая линия» принимаются в текстовом виде или в видеоформате. Направить их можно как заранее, так и в ходе линии в комментариях к ней, а также в личных сообщениях Валерию Лимаренко в его аккаунтах:

- ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official);

- Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

- Телеграм (https://t.me/limarenko_official).

Также обращения принимает Центр управления регионом в своих соцсетях:

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

- Телеграм (https://t.me/tsur65).

Ни одно из озвученных обращений не останется без внимания губернатора и руководителей органов исполнительной власти региона. Все они будут обработаны, а их авторы получат развернутые ответы. Наиболее актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

Отметим, за прошедший год в ходе прямых линий к главе региона обратились более 2,5 тысяч островитян. Круг вопросов, адресованных Валерию Лимаренко, как правило, не ограничен. Большинство из них затрагивает наиболее актуальные темы, волнующие жителей. После детального изучения обращений принимаются необходимые управленческие решения.