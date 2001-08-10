Волонтеры помогли жителям сахалинского села попасть на прием к стоматологу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сельчане из Успенского Анивского района рассказали волонтерам проекта «Забота. Защита. Уважение», что за стоматологической помощью им приходится ездить в райцентр. Добровольцы оперативно передали запрос жителей в региональный минздрав. Сегодня в село прибыл специализированный медицинский комплекс, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Напомним, что волонтеры совершают поквартирный обход жителей Сахалинской области. Добровольцы рассказывают о мерах поддержки, предусмотренных в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», принимают заявки на подключение к газу, записывают на углубленное медицинское обследование и помогают решать другие насущные вопросы, волнующие сахалинцев и курильчан. Одной из таких решенных проблем стало обращение жителей села Успенского.

Несмотря на запрос со стороны сельчан, очередей в мобильном комплексе не было – все пациенты заранее записались на прием, каждый пришел к своему времени. Единственное исключение – пятеро ребят из детского сада, которые решили проверить зубы перед поступлением в школу. Кому первым идти на прием, быстро определили с помощью детской считалочки.

- Ребята прошли осмотр, и теперь родителям не нужно ехать в Аниву к стоматологу. Специалист сразу определила состояние полости рта, двум ребятам сделали профилактику кариеса. В основном сегодня приходили взрослые пациенты. В мобильном комплексе можно провести санацию полости рта, лечение или неосложненное удаление зуба, – рассказала заместитель главного врача Анивской ЦРБ Наталья Красных.

Передвижной кабинет оснащен всей необходимой стоматологической аппаратурой.

- График выездов составляется и доводится до фельдшеров ФАПов и сельских старост, чтобы люди могли заранее записаться на прием, – прокомментировала директор лечебного департамента регионального минздрава Мила Тен.

Всего в Сахалинской области по отдаленным населенным пунктам в рамках регионального проекта «Забота. Защита. Уважение» курсируют 45 мобильных комплексов. Это не только стоматологические машины, но и рентгенологические и лабораторно-диагностические передвижные установки.

Последняя поставка в островной регион была осуществлена в 2021 году в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Действие этого проекта продолжится и в этом году – запланировано приобретение новой аппаратуры, проведение капитальных ремонтов медицинских учреждений, а также строительство фельдшерско-акушерских пунктов.