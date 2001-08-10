До рейтингового голосования за проекты комфортной городской среды в Южно-Сахалинске остается десять дней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям областного центра предлагают высказать мнение о том, какое общественное пространство должно быть благоустроено в 2023 году. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 15 апреля по 30 мая, рассказали ТИА "Острова "в городской администрации.
Сегодня в администрации города прошло совещание, посвященное подготовке к рейтинговому голосованию. Его провел первый вице-мэр Александр Гринберг.
В этом году южносахалинцы смогут выбрать одно из двух мест – это сквер возле бывшей мэрии Тойохары, а также территория, расположенная северо-западнее перекрестка улицы Пуркаева и проспекта Мира. Дизайн-проекты и их краткое описание опубликованы на официальном сайте города. Саму процедуру можно будет пройти на платформе https:/65.gorodsreda.ru.
Во встрече приняли участие специалисты департаментов, представители Центра молодежных инициатив. Как отметил первый вице-мэр Александр Гинберг, необходимо вовлечь в голосование как можно большее количество горожан. Когда речь идет о благоустройстве города, важно мнение каждого.
В прошлом году в информировании граждан участие принимали общественники, волонтеры. Добровольцы не только давали людям подробные разъяснения по каждому проекту, но и при необходимости помогали пройти процедуру голосования. Волонтерские пункты были организованы в торговых центрах, городском парке.
Южно-Сахалинск участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За 5 лет благоустроены скверы, расположенные вдоль улицы Сахалинской (Крузенштерна, Рудановского, Головнина и Невельского), а также вдоль проспекта Победы (Аллея энергетиков и сквер им. А.С. Пушкина). В прошлом году лидером голосования стал проект благоустройства сквера Авиаторов, расположенный в непосредственной близости от аэропорта
– В течение года выполнено проектирование этой территории, проект был вынесен на общественное обсуждение. С наступлением теплой погоды приступим к работам и к концу года в этой части города появится новый обновленный сквер, – отметил первый вице-мэр Александр Гринберг. – Благоустройство общественных пространств – одно из ключевых направлений в работе администрации Южно-Сахалинска, а проект «Формирование комфортной городской среды» успешно зарекомендовал себя. Радует, что он получил продолжение. Мы надеемся, на активность наших жителей.
Напомним, в голосовании могут принять участие горожане старше 14 лет, в том числе учащиеся среднего и старшего школьного звена.
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