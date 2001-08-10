В Аниве благоустроят территории по программе "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во дворах домов 5, 7, 9 по ул. Гоголя будут укладывать асфальт, ремонтировать проезды, обустраивать бордюры, тротуары, установят лавочки, урны, обустроят площадки для ТКО, и проведут озеленение. Жители каждого дома выбирали необходимые элементы будущего благоустройства на стадии проектирования. Голосование за проект прошло на платформе обратной связи на портале Госуслуги (ПОС Госуслуги). В дополнение сотрудники администрации совершили поквартирный обход, чтобы рассказать жителям о самом проекте и условиях его реализации.
- Благоустройство территорий по программе "1000 дворов" начнется в Аниве с 01 июня. До муниципалитета доведены средства федеральной субсидии на ремонт и благоустройство трех дворовых территорий. Уже проведены конкурсные процедуры и определена подрядная организация, которая выполнит все необходимые работы, - отметил ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Анивского городского округа. Вячеслав Ларин.
По заявкам жильцов строители заасфальтируют прилегающую территорию всех трех домов. Обустроят площадку для сушки белья и сделают небольшую зону отдыха, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Программа впервые реализуется на территории Сахалинской области. Её существенным условием является последующее включение дворовой территории в состав общедомового имущества, за содержание которого будут платить сами жильцы.
- Нам думается, что этот подход оправдан. Многие жители не ценят того, что для них делается. Стараются разломать или разрушить новые архитектурные формы. А тут задумаются, над тем, что нужно беречь свои кровно заработанные деньги, так как именно их придется тратить на восстановление, - поделилась эмоциями житель г. Анива Светлана Мираклева.
Обновленные территории предстанут перед жителями и гостями Анивы до конца лета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:34 Сегодня Аренда авто в Турции
13:59 31 Марта На Сахалине состоялось тактическое учение с использованием "Урагана"
11:12 31 Марта 1 апреля жителей и трудовые коллективы Южно-Сахалинска зовут на "чистую пятницу"
15:13 31 Марта 1 апреля в Южно-Сахалинске стартует кампания по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год
18:21 31 Марта 120 школьников из отдаленных районов увидели достопримечательности столицы Сахалина
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
Выбор редакции
- 16:25 Вчера В Южно-Сахалинске прошел муниципальный этап чемпионата "BabySkills"
- 12:24 31 Марта Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
- 10:37 30 Марта Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
- 12:36 28 Марта Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?