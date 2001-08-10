В Аниве благоустроят территории по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворах домов 5, 7, 9 по ул. Гоголя будут укладывать асфальт, ремонтировать проезды, обустраивать бордюры, тротуары, установят лавочки, урны, обустроят площадки для ТКО, и проведут озеленение. Жители каждого дома выбирали необходимые элементы будущего благоустройства на стадии проектирования. Голосование за проект прошло на платформе обратной связи на портале Госуслуги (ПОС Госуслуги). В дополнение сотрудники администрации совершили поквартирный обход, чтобы рассказать жителям о самом проекте и условиях его реализации.

- Благоустройство территорий по программе "1000 дворов" начнется в Аниве с 01 июня. До муниципалитета доведены средства федеральной субсидии на ремонт и благоустройство трех дворовых территорий. Уже проведены конкурсные процедуры и определена подрядная организация, которая выполнит все необходимые работы, - отметил ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Анивского городского округа. Вячеслав Ларин.

По заявкам жильцов строители заасфальтируют прилегающую территорию всех трех домов. Обустроят площадку для сушки белья и сделают небольшую зону отдыха, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Программа впервые реализуется на территории Сахалинской области. Её существенным условием является последующее включение дворовой территории в состав общедомового имущества, за содержание которого будут платить сами жильцы.

- Нам думается, что этот подход оправдан. Многие жители не ценят того, что для них делается. Стараются разломать или разрушить новые архитектурные формы. А тут задумаются, над тем, что нужно беречь свои кровно заработанные деньги, так как именно их придется тратить на восстановление, - поделилась эмоциями житель г. Анива Светлана Мираклева.

Обновленные территории предстанут перед жителями и гостями Анивы до конца лета.