В Аниве детей и взрослых приглашают на гонки с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любителей спорта и здорового образа жизни, профессиональных спортсменов всех возрастов ждут в Анивском районе на гонках 28 и 29 мая, рассказали ТИА "Острова! в районной администрации.

- Это мероприятие у нас будет проходит традиционно два раза в год, т.е. весной и осенью. Отрадно, что спортивное мероприятие такого масштаба мы имеем честь принимать у себя в районе. Поэтому приглашаем всех желающих от мала до велика принять участие, -рассказал директор спортивной школы г. Анива Михаил Шамсутдинов.

Зарегистрироваться для участия в гонке могут все желающие на официальном сайте priderace.ru

28 мая в селе Троицкое состоится взрослая гонка «Pride Race». Забег с преодолением различных естественных или искусственных препятствий на скорость, выносливость, ловкость, координацию и силу для участников с любым уровнем физической подготовки. Спортсмены стартуют в 10:00 на дистанции 5км.

Соревнования разделены на форматы в зависимости от уровня подготовки участников. Формат Чемпионат подходит для физически подготовленных людей, желающих побороться за призовые места. На данном этапе предусмотрена дисквалификация за непрохождение препятствий, любая помощь на трассе запрещена. Эта гонка пройдет в индивидуальном и командном формате (5 человек).

Формат Оупен подойдёт для тех, кто впервые принимает участие или хочет пройти гонку в удовольствие. Здесь разрешена посторонняя помощь на препятствиях. В случае непреодоления препятствия, участники имеют право продолжить движение по дистанции без лимита по времени.

29 мая 2022 в 10:00 здесь же в селе Троицкое состоится детская гонка с препятствиями «Pride Race Kids». Участникам в возрасте от 3 до 5 лет предстоит преодолеть трассу с родителями протяженностью 500 метров.

Детям от 6 до 14 лет в форматах «Оупен» и «Чемпионат» предстоит пройти дистанции от 1 000 до 1500 метров. Все участники на финише получат уникальную медаль финишёра и сертификат участника. Организаторы отмечают, количество свободных слотов ограничено, поэтому всем желающим необходимо успеть зарегистрироваться в разделе «Мероприятия» на сайте priderace.ru