Южносахалинцы могут стать участниками форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и предложить свою идею по развитию страны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сбор предложений продлится до 22 апреля на платформе https://ideas.roscongress.org/users/sign_in по семи направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

ТОП-100 лучших идей будут представлены в июле на финальном мероприятии форума. Организаторы – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс».

Более подробную информацию о форуме можно узнать на сайте проекта "Сильные идеи для нового времени".