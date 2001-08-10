Запись в школы Южно-Сахалинска проходит в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школах Южно-Сахалинска продолжается кампания по приему детей в первые классы. Напомним, запись стартовала в пятницу, 1 апреля. По состоянию на утро 4 апреля, в системе зарегистрировано более 2800 заявлений от родителей будущих первоклассников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в департаменте образования, избыточное количество заявлений фиксируют в гимназиях №1, 2, 3, а также в школах №6, 26, 16, Кадетской школе, коррекционной школе «Надежда», Восточной гимназии. Вместе с тем окончательные результаты первого этапа приемной кампании будут известны после обработки заявлений и проверки документов.

Напомним, с 1 апреля до 30 июня включительно заявления принимаются от родителей детей, проживающих на закрепленной к образовательной организации территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. После 30 июня в течение трех рабочих дней школы сформируют и разместят на своих сайтах списки зачисленных первоклассников с указанием номера заявления. Тогда же будет известно, имеет ли возможность образовательная организация принять еще первоклассников.

Вторая волна приемной кампании стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. Этот период предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории.

Приемная кампания продолжается. Напомним, подать заявление на зачисление в первый класс можно в форме электронного документа через Портал образовательных услуг Сахалинской области (требуется регистрация на портале Госуслуги, вход осуществляется через учетную запись ЕСИА) с последующим предоставлением в общеобразовательную организацию оригиналов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Второй способ – при личном обращении заявителя в общеобразовательную организацию с регистрацией в АИС. С перечнем документов, необходимых для зачисления в первый класс, можно ознакомится на официальном сайте администрации города.