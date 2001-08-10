Сахалинские приставы подвели итоги регионального этапа фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области подведены итоги первого этапа ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», целями которого являются: развитие творческой инициативы, стимулирование реализации творческих способностей, повышение общего культурного уровня детей и подростков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
В данном конкурсе принимают участие дети не только государственных гражданских служащих УФССП России по Сахалинской области, но и сотрудников правоохранительных, иных государственных органов. В жюри конкурсной комиссии присутствовали работники аппарата Управления, а также преподаватели «Сахалинского колледжа искусств».
На основании поступивших заявок конкурс состоялся в номинациях «Исполнительское мастерство», «Вокал» и «Хореография» в первой возрастной категории.
По результатам заседания конкурсной комиссии в номинации «Вокал» победителем признана Сафонова Алина, призёром конкурса стала Харченко Виолетта.
В номинации «Исполнительское мастерство» победителем признан Радченко Артём, призёрами стали Ермачков Вадим, Левашова Алла, Шелапугина Алина, Яковлева Варвара.
В номинации «Хореография» победителем признана Шаройкина Валерия, призёром стала Кузнецова Екатерина.
Критериями оценок для конкурсной комиссии стали: соответствие репертуара возрастным особенностям участников, их сценический образ, эмоциональность, музыкальность, техника исполнения, а также уровень художественного вкуса.
Дети, победившие в номинациях, будут награждены дипломами, призёры-грамотами.
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