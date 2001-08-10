В Анивском районе 15 и 22 апреля пройдут субботники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 и 22 апреля в Анивском городском округе пройдут субботники. Распоряжение о проведении мероприятий подписала мэр округа, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Населенные пункты района необходимо привести в порядок до майских праздников, поэтому работу по очистке улиц, площадей, дворовых и прилегающих территорий необходимо начинать уже сейчас – не дожидаясь тех дней, когда трудовые коллективы муниципальных предприятий и учреждений организованно выйдут на уборку, - рассказала глава района Светлана Швец.

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в соответствии с Правилами благоустройства Анивского района необходимо приступить к наведению порядка на своих территориях. Разворошить снежные сугробы, подкрасить конструкции ограждений и элементы зданий, убрать скопившуюся за зиму грязь и песок, собрать мусор – вот основные направления на которые следует обратить внимание хозяйствующим субъектам.

Стоит отметить, яркий пример некоторых предприятий, работающих на территории округа. Коллективы автозаправочного комплекса «Анива», МБУ Анивское «Благоустройство», ООО «Армада», не дожидаясь указаний городских властей, самостоятельно приводят в порядок закрепленные за ними территории.

В рамках субботников 15 и 22 апреля трудовые коллективы администрации, муниципальных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры, а также неравнодушные граждане приступят к уборке территорий населенных пунктов. 29 апреля на территории побережья залива Анива планируется провести экологическую акцию «Вода Росси».

Контролировать процессы благоустройства и санитарной очистки будет районный штаб под председательством вице-мэра, директора департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Владимира Комарова.