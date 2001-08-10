Улицу Гвардейскую в Южно-Сахалинске приведут в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители улицы Гвардейской обратились в администрацию города с жалобами на состояние грунтовой дороги, которое с таянием снега значительно ухудшилось. Люди написали также в социальные сети мэра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин лично отреагировал на обращение и накануне после посещения детского сада в Дальнем выехал на место. Гвардейская — небольшая улица в Дальнем в районе объездной дороги между селом и Луговым. Здесь расположены три дома, в которых в том числе проживают дети, которые по этой дороге ходят в школу. Кроме того, с Гвардейской идет большой вынос грязи на объездную дорогу, что также недопустимо.

В весенний период дорога обводнилась, ситуацию усугубила и тяжелая техника. Здесь расположена временная база подрядной организации, которая выполняет дорожные работы на объездной.

Мэр Сергей Надсадин дал совместное поручение подрядчику управления автомобильных дорог и МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» привести проезд в надлежащие состояние в короткие сроки: убрать снег и произвести отсыпку.

Обратиться в администрацию города, а также к мэру можно в социальных сетях и мессенджерах: https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

Напомним, сегодня в Южно-Сахалинске стартовали мероприятия по санитарной очистке территорий.

Мэр Сергей Надсадин ставит задачу всем, кто принимает участие в этой работе, максимально быстро привести город в порядок после зимнего сезона. Это касается и соблюдения требований производства работ на строительных площадках, чтобы не было выноса грязи и многое другое. К этой работе также должны подключиться и руководители предприятий, обязанные организовать работы по ворошению снега, мойке фасадов и т.д. на подведомственных территориях.