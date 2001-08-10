Военные на Курилах отрабатывают навыки артиллерийской стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах стартовали комплексных занятиях по стрельбе и управлению огнём, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигонах «Лагунное» и «Горные Ключи» военнослужащие отрабатывают навыки по подготовке артиллерийских орудий и противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) к открытию огня, а также выполняют задачи по разведке целей и управлению огнём при выполнении учебно-боевых задач.

В ходе занятий артиллеристам на Курильских островах предстоит провести тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчётов по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

Для корректировки огня артиллерийских орудий и оценки обстановки на «поле боя», военнослужащие применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3».

Завершатся комплексные занятия проведением тактических учений с боевой стрельбой из самоходных артиллерийских установок, противотанковых орудий и комплексов ПТУР по неподвижным мишенным позициям, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.

Всего к занятиям по боевой подготовке на Курильских островах приняли участие более 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса ВВО и порядка 200 единиц военной и специальной техники.