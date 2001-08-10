120 школьников из отдаленных районов увидели достопримечательности столицы Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках региональной программы детского социального туризма ребята посетили «Горный воздух», зоопарк, спортивный комплекс «Аква Сити» и поучаствовали в интеллектуальной игре «Мозгобойня» – для каждого городского округа туры организовывались индивидуально. Всего до конца года к проекту присоединятся 16 тысяч юных островитян – это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Расширить тематику и увеличить количество участников программы поручил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ученики 5-11 классов прибыли в областной центр из Ноглик, Макарова и села Правда Холмского района. В музее «Победа» с ребятами встретился губернатор Валерий Лимаренко.

– Даже если вы не смотрите телевидение, не читаете газеты, то вы следите за социальными сетями и знаете, какая непростая ситуация сегодня сложилась в мире. Эти события происходят в том числе и потому, что многие люди просто забыли историю. Забыли, к чему привел разгул фашизма. И этот музей напоминает нам о том периоде, когда наша страна противостояла «коричневой» чуме, – обратился губернатор к школьникам. – В этом году мы отмечаем юбилей – 75-летие нашего островного края. Давайте бережно относиться к этой земле, за которую проливали кровь наши деды и прадеды. Ценить все то, что построено несколькими поколениями наших предшественников и вносить свой вклад в развитие Сахалина и Курил.

В музее «Победа» для школьников подготовили интерактивные программы с погружением в историю. Экскурсии по выставочным залам сопровождались лекциями от экспертов и тематическим звуковым оформлением.

– Здесь очень интересно – настоящий «храм истории». Здорово, что удалось побывать в таком музее. Каждая панорама, сделанная здесь – произведение искусства. Очень интересные лекции. Всем советую. Надеюсь, еще вернусь. Также понравилось на «Горном воздухе» – Южно-Сахалинск, как на ладони, – рассказала губернатору ученица школы №1 пгт. Ноглики Маржона Салиева.

– Понравилось, что добирались до Южно-Сахалинска на поезде. Очень удобно и интересно. Лучше, чем на автобусе, – поделился мнением один из участников программы.

С начала года к программе присоединились около 7700 детей из Холмского, Корсаковского, Невельского, Анивского, Долинского, Смирныховского, Макаровского, Тымовского Ногликского городских округов и пригорода Южно-Сахалинска.

Министерством туризма совместно с министерством культуры Сахалинской области разработаны 43 анимационные программы в формате квеста. За организацию экскурсионной программы и сопровождение детских групп отвечают островные туристические компании. Участие в проекте для школьников абсолютно бесплатное.