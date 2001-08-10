120 школьников из отдаленных районов увидели достопримечательности столицы Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках региональной программы детского социального туризма ребята посетили «Горный воздух», зоопарк, спортивный комплекс «Аква Сити» и поучаствовали в интеллектуальной игре «Мозгобойня» – для каждого городского округа туры организовывались индивидуально. Всего до конца года к проекту присоединятся 16 тысяч юных островитян – это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Расширить тематику и увеличить количество участников программы поручил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ученики 5-11 классов прибыли в областной центр из Ноглик, Макарова и села Правда Холмского района. В музее «Победа» с ребятами встретился губернатор Валерий Лимаренко.
– Даже если вы не смотрите телевидение, не читаете газеты, то вы следите за социальными сетями и знаете, какая непростая ситуация сегодня сложилась в мире. Эти события происходят в том числе и потому, что многие люди просто забыли историю. Забыли, к чему привел разгул фашизма. И этот музей напоминает нам о том периоде, когда наша страна противостояла «коричневой» чуме, – обратился губернатор к школьникам. – В этом году мы отмечаем юбилей – 75-летие нашего островного края. Давайте бережно относиться к этой земле, за которую проливали кровь наши деды и прадеды. Ценить все то, что построено несколькими поколениями наших предшественников и вносить свой вклад в развитие Сахалина и Курил.
В музее «Победа» для школьников подготовили интерактивные программы с погружением в историю. Экскурсии по выставочным залам сопровождались лекциями от экспертов и тематическим звуковым оформлением.
– Здесь очень интересно – настоящий «храм истории». Здорово, что удалось побывать в таком музее. Каждая панорама, сделанная здесь – произведение искусства. Очень интересные лекции. Всем советую. Надеюсь, еще вернусь. Также понравилось на «Горном воздухе» – Южно-Сахалинск, как на ладони, – рассказала губернатору ученица школы №1 пгт. Ноглики Маржона Салиева.
– Понравилось, что добирались до Южно-Сахалинска на поезде. Очень удобно и интересно. Лучше, чем на автобусе, – поделился мнением один из участников программы.
С начала года к программе присоединились около 7700 детей из Холмского, Корсаковского, Невельского, Анивского, Долинского, Смирныховского, Макаровского, Тымовского Ногликского городских округов и пригорода Южно-Сахалинска.
Министерством туризма совместно с министерством культуры Сахалинской области разработаны 43 анимационные программы в формате квеста. За организацию экскурсионной программы и сопровождение детских групп отвечают островные туристические компании. Участие в проекте для школьников абсолютно бесплатное.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Виновных в неправильном сносе дома в Южно-Сахалинске накажут
11:12 Сегодня 1 апреля жителей и трудовые коллективы Южно-Сахалинска зовут на "чистую пятницу"
- 09:39 Сегодня Участок улицы Амурской в Южно-Сахалинске 31 марта закрыт для движения
08:34 Сегодня Москва даст Амурской области почти миллиард на ремонт дорог
16:04 24 Марта На Сахалине автоинспекторы обнаружили у занервничавшего водителя наркотики
12:31 24 Марта Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами
14:59 24 Марта В этом году в Александровске-Сахалинском благоустроят набережную
16:07 24 Марта Сахалинец оплатил найденной картой билет до Южно-Сахалинска, но уехать не успел
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
15:06 5 Марта К Сахалину приближается очередной циклон
Выбор редакции
- 12:24 Сегодня Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
- 10:37 Вчера Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
- 12:36 28 Марта Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
- 11:21 25 Марта В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?