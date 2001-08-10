1 апреля в Южно-Сахалинске стартует кампания по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родителям будущих первоклассников, проживающих в Южно-Сахалинске, напоминают о старте кампании по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год. Возможность подать заявление наступит в 09.00 1 апреля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основные способы подачи заявления для зачисления в первый класс:

*В форме электронного документа через Портал образовательных услуг Сахалинской области (требуется регистрация на портале Госуслуги, вход осуществляется через учетную запись ЕСИА) с последующим предоставлением в общеобразовательную организацию оригиналов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

*При личном приеме заявителя в общеобразовательную организацию с регистрацией в АИС.

Кроме того, напоминаем, что прием детей в первый класс на 2022/2023 учебный год разделен на два этапа. Первый продлится с 1 апреля до 30 июня включительно 2022 года. Он предназначен для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Решение о зачислении принимает образовательная организация, соответствующий приказ об этом появится в течение 3 рабочих дней после 30 июня на сайте школы.

Второй стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории.

С перечнем документов, необходимых для зачисления в первый класс, можно ознакомится на официальном сайте администрации города.

Напомним, в департаменте образования Южно-Сахалинска работает телефон горячей линии по приему детей в первые классы. Получить ответы на волнующие вопросы можно по номеру: 312-687 (доб. 1-3).