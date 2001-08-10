Заявку для зачисления ребенка в первый класс можно подавать через МФЦ Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска, желающим подать заявку в электронном виде для зачисления ребенка в первый класс и на догазификацию, помогут в МФЦ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, с 1 апреля во всех офисах МФЦ города можно будет заполнить электронное заявление для зачисления ребенка в первый класс школ города Южно-Сахалинска. Кампания по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год стартует завтра в 09.00. Информация о составе документов размещена в разделе сайта городского департамента образования.
Заполнить заявки можно в часы работы офисов МФЦ.
Кроме того, теперь в офисах МФЦ областного центра можно подать заявку на догазификацию частных домовладений, расположенных в Южно-Сахалинске.
Это касается южносахалинцев, проживающих в частных домах и желающих газифицировать домовладения, но не подавших заявку на догазификацию (бесплатное подключение к уличной системе газоснабжения на границе земельного участка собственника) в период 2021-2022 годов в адрес АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
- Теперь данную услугу оказывают и в офисах МФЦ. Мы готовы содействовать в помощи каждому обратившемуся жителю города для подачи заявки в электронном виде через портал Госуслуг. Услугу можно получить в часы работы офисов МФЦ. В частности на ул. Сахалинской, 48 организован сектор для предоставления данной услуги. Сотрудники не только проконсультируют, но и окажут помощь в сканировании документов, переносе информации с флеш-накопителей, форматировании, подкреплении и отправке, - рассказала главный специалист отдела по организации и предоставлению услуг МФЦ Елена Зуева.
Одной из первых данную услугу через МФЦ пришла получать жительница частного сектора областного центра Светлана Лим:
- Я узнала, что оформить заявку в электронном виде теперь можно и в офисах МФЦ, где нет очереди. Поэтому и пришла сегодня сюда. Это очень удобно: здесь есть компьютеры свободного доступа. Важна и помощь специалистов. Услуга предоставляется без предварительной записи.
Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации. В 2022 году ряд домовладений городского округа, по улицам которых ранее были проведены распределительные газопроводы, могут безвозмездно провести газ до границы земельного участка в рамках программы социальной газификации. Владельцу домовладения остается только обеспечить подготовку домовладения к приему газа с установкой газового оборудования и прокладкой внутридворовых газовых сетей. Основные условия для участия в программе — населенный пункт, где находится домовладение, должен быть газифицирован ранее, а участок с домом — официально зарегистрирован.
Подробная информация, в том числе перечень необходимых документов размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».
Помимо МФЦ, услугу можно получить в производственно-эксплуатационном управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39, для подачи заявки о намерении заключить договор о догазификации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Виновных в неправильном сносе дома в Южно-Сахалинске накажут
11:12 Сегодня 1 апреля жителей и трудовые коллективы Южно-Сахалинска зовут на "чистую пятницу"
- 09:39 Сегодня Участок улицы Амурской в Южно-Сахалинске 31 марта закрыт для движения
08:34 Сегодня Москва даст Амурской области почти миллиард на ремонт дорог
16:04 24 Марта На Сахалине автоинспекторы обнаружили у занервничавшего водителя наркотики
12:31 24 Марта Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами
14:59 24 Марта В этом году в Александровске-Сахалинском благоустроят набережную
16:07 24 Марта Сахалинец оплатил найденной картой билет до Южно-Сахалинска, но уехать не успел
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
15:06 5 Марта К Сахалину приближается очередной циклон
Выбор редакции
- 12:24 Сегодня Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
- 10:37 Вчера Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
- 12:36 28 Марта Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
- 11:21 25 Марта В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?