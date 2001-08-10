Заявку для зачисления ребенка в первый класс можно подавать через МФЦ Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска, желающим подать заявку в электронном виде для зачисления ребенка в первый класс и на догазификацию, помогут в МФЦ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 1 апреля во всех офисах МФЦ города можно будет заполнить электронное заявление для зачисления ребенка в первый класс школ города Южно-Сахалинска. Кампания по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год стартует завтра в 09.00. Информация о составе документов размещена в разделе сайта городского департамента образования.

Заполнить заявки можно в часы работы офисов МФЦ.

Кроме того, теперь в офисах МФЦ областного центра можно подать заявку на догазификацию частных домовладений, расположенных в Южно-Сахалинске.

Это касается южносахалинцев, проживающих в частных домах и желающих газифицировать домовладения, но не подавших заявку на догазификацию (бесплатное подключение к уличной системе газоснабжения на границе земельного участка собственника) в период 2021-2022 годов в адрес АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

- Теперь данную услугу оказывают и в офисах МФЦ. Мы готовы содействовать в помощи каждому обратившемуся жителю города для подачи заявки в электронном виде через портал Госуслуг. Услугу можно получить в часы работы офисов МФЦ. В частности на ул. Сахалинской, 48 организован сектор для предоставления данной услуги. Сотрудники не только проконсультируют, но и окажут помощь в сканировании документов, переносе информации с флеш-накопителей, форматировании, подкреплении и отправке, - рассказала главный специалист отдела по организации и предоставлению услуг МФЦ Елена Зуева.

Одной из первых данную услугу через МФЦ пришла получать жительница частного сектора областного центра Светлана Лим:

- Я узнала, что оформить заявку в электронном виде теперь можно и в офисах МФЦ, где нет очереди. Поэтому и пришла сегодня сюда. Это очень удобно: здесь есть компьютеры свободного доступа. Важна и помощь специалистов. Услуга предоставляется без предварительной записи.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации. В 2022 году ряд домовладений городского округа, по улицам которых ранее были проведены распределительные газопроводы, могут безвозмездно провести газ до границы земельного участка в рамках программы социальной газификации. Владельцу домовладения остается только обеспечить подготовку домовладения к приему газа с установкой газового оборудования и прокладкой внутридворовых газовых сетей. Основные условия для участия в программе — населенный пункт, где находится домовладение, должен быть газифицирован ранее, а участок с домом — официально зарегистрирован.

Подробная информация, в том числе перечень необходимых документов размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».

Помимо МФЦ, услугу можно получить в производственно-эксплуатационном управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39, для подачи заявки о намерении заключить договор о догазификации.