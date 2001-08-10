Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая
14:36, | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая

У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 марта остаточная ширина припая в восточной части залива Мордвинова 200-300 метров, с наличием признаков третей стадии разрушения – озерки воды, проталины и промоины. 1 апреля продолжится весеннее разрушение остатков припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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